Ahmet Ağaoğlu: 'Daha güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gösterdikleri gayret ve özverinin kısa süre içinde en mühim meyvesini verdiğini belirterek, "Trabzonspor, borçlarını yönetilebilir bir nizama sokmakla kalmadı, zarardan kara dönen bir mali bilanço ile geleceğe dönük umutları yeniden yeşertti." ifadesini kullandı.



Ağaoğlu, Trabzonspor dergisinde yer alan röportajında, zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını aktardı.



"Dünya futbol tarihinde belki de daha önce tanık olunmayan üç devreli lig oynandı." diyen Ağaoğlu, "Karantina sonrasına denk gelen devrede hiç istemediğimiz sonuçlar aldık, haksızlıklar yaşadık ve nihayetinde taraftarımıza hakları olan o biricik hayali armağan edemeden bu zor sezonu kapadık. Öte yandan ligi istediğimiz şekilde kapatamamış olsak da uzun yıllardır süregelen kupa özlemimizin son bulmasını şahsen son derece anlamlı buluyorum. Kupasız geçen on yılın ardından gelen Ziraat Türkiye Kupası tam da bu nedenle müzemizde ve gönüllerde farklı bir yere sahip olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Trabzonspor'un zorlu geçen sezonda kendi kimliğine kavuşma noktasında önemli adımlar attığının altını çizen Ağaoğlu, şöyle devam etti:



"Sadece saha içinde ortaya konan oyun karakterinden söz etmiyorum. Sezonun geneline baktığımızda başarı için kenetlenmiş bir camia, takımına inanan bir taraftar ve aksiliklere rağmen iyi futbol peşinde koşan bir kadro gördük. Başarı ancak ve ancak böyle bir birliktelik ile mümkün kılınabilir. Yani bir olarak, biz olarak. Trabzonspor camiasının derinden hissettiği bu birlik ve dayanışma ruhu, ben ve yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarım için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu."



Ahmet Ağaoğlu, gösterdikleri gayret ve özverinin kısa süre içinde en mühim meyvesini verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Trabzonspor, borçlarını yönetilebilir bir nizama sokmakla kalmadı, zarardan kara dönen bir mali bilanço ile geleceğe dönük umutları yeniden yeşertti. Üstelik kendi çocuklarına, kendi gençlerine yatırım yaparak ve sahada onlara şans vererek kendini gerçekleştirmeyi yıllar sonra yeniden başardı. Bugün altyapımız, futbol okullarımız, Trabzon madenini en derinlerden, en kuytu köşelerden bulup gün ışığına çıkartıyor, işliyor, şans veriyor ve onlara gelecek sunuyor. Kupaya giden uzun yolda kimi maçlarda bu genç oyuncularımızdan da istifade etmeyi başardık. O nedenle bu kupa, bizim için daha bir anlamlı. Bir sezonu daha geride bırakırken yarına daha umutlu, daha kararlı ve daha güzel bir başlangıç yapacağımıza canı gönülden inanıyorum."



