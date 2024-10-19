Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ikas Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı.



Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.



Son 3 maçta 2. kez kazanan Eyüpspor, puanını 15'e çıkardı. Bu sezon ikinci kez yenilen Göztepe, 12 puanda kaldı.



Eyüpspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Göztepe ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Matsuki'nin sol taraftan kullandığı kornerde Heliton'un penaltı noktası civarından kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19. dakikada Eyüpspor öne geçti. Saiz'in pasında ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Thiam, şutunu çekti. Kaleci Lis'den dönen topu tamamlayan Ahmed Kutucu, fileleri havalandırdı: 1-0

24. dakikada Ahmed Kutucu'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Lis, topu direk dibinden çeldi. Dönen topu önünde bulan Dubois'in şutunda, kaleci Lis yine gole izin vermedi. Seken topu kontrol eden Emre Akbaba, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Robin Yalçın'a aktardı. Robin Yalçın'ın zayıf vuruşunda Lis, topu kontrol etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



63. dakikada Dubois'in pasında topla buluşan Thiam, sol kanattan orta açtı. Arka direkteki Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

76. dakikada Midtsjö'nün pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada Nielsen'in sağdan açtığı ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Romulo'nun, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı çeldi. Berke, seken topu önünde bulan Tijanic'e de ayağıyla müdahale ederek meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Dubois, Shelvey (Dk 69. Dorukhan Toköz), Midtsjö, Emre Akbaba (Dk. 90+1 Taşkın İlter), Saiz (Dk. 69 Ampem), Ahmed Kutucu (Dk. 90+1 Halil Akbunar), Thiam (Dk. 90+5 Bruno)

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 70 Nielsen), Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Djalma (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Solet, Ahmed Ildız (Dk. 81 Tijanic), Matsuki (Dk. 46 Hugo), Romulo, Juan (Dk. 70 Fofana)

Gol: Dk. 19 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Matsuki, Dk. 83 Solet (Göztepe)



