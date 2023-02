Ağaoğlu: 'Basel maçı Türkiye'nin maçı'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile sahalarında oynayacakları karşılaşmanın Türkiye'nin maçı olduğunu, tüm takımların ve taraftarların gösterdiği hassasiyet ve verilen mesajın da son derece önemli olduğunu ifade etti.Ağaoğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, UEFA takvimine göre 16 Şubat'ta oynamak zorunda oldukları bir Basel maçının bulunduğunu belirterek, 39 bin civarında bilet satmayı hedeflediklerini belirtti.Kombine sahibi taraftarlarının da tek maçlık haklarından feragat etmesiyle beraber tüm geliri AFAD aracılığıyla depremzedelere nakdi bağış şeklinde aktaracaklarını hatırlatan Ağaoğlu, şunları ifade etti:"Dünden bu yana çok sayıda Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve diğer takımların taraftarlarından mesaj ve telefon geldi. Gelen mesajlar, 'Maça gelmemiz zor ama en azından hediye bilet alalım' yönündeydi. İnanılmaz bir duyarlılık gösterdiler. Yarından itibaren de Passolig aracılığıyla hatıra bilet satışlarını gerçekleştireceğiz. Elde etmiş olduğumuz tüm geliri de yine AFAD vasıtasıyla depremzedelere bağışlayacağız."Ağaoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve diğer tüm kulüp başkanlarının tamamına yakın bir bölümünün de birlik beraberlik açısından maça geleceğini belirterek, şunları kaydetti:"Trabzonspor taraftarı olarak değerlendirmiyorum bu maçı artık. Bu maç Türkiye'nin maçı. Tüm takımların ve taraftarların gösterdiği hassasiyet ve verilen mesaj da son derece önemli. Gelmiş olduğumuz noktada bunun artık rengi yok. Maalesef siyah bir renk. Önümüzde siyah bir tablo var maalesef, futbolun rengi siyah. Burada tüm ülkedeki futbol takımı taraftarlarının göstermiş olduğu duyarlılık, hassasiyet, belki de her şeyden fazla ihtiyacımız olan bu birlik beraberliğin en güzel yansımasıdır. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanlarının tamamına yakın bir bölümü, belki de tamamı gelecek. Bu sabah Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Koç tekrar beni arayarak, diğer başkanlarımızın ve kendisinin de katılımlarını teyit ettiler. Onlar da orada olacaklar."Mental olarak kimsenin sağlıklı bir durumda olmadığını ifade eden Ağaoğlu, "Gördüklerimiz, yaşadıklarımız, kolay kolay altından kalkılabilecek gibi değil ama hocamızla da konuşuyorum sürekli, hocamız da sürekli olarak oyuncuları motive etmeye çalışıyor. Her şey sahada belli olacak bir şey. Bana sorarsanız, Basel ile oynayacağımız maç öncesi hedefe ulaşıldı. Umarım bu turu geçeriz. Bütün kulüp başkanlarımıza, federasyon başkanımıza, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ne ve bütün takımlarımızın taraftarlarına göstermiş olduğu hassasiyetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum, kulübüm adına şükranlarımı sunuyorum. Onların bu davranışı ve hassasiyeti her türlü taktirin üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

