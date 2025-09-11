Afyon'da Motofest rüzgarı

Afyonkarahisa, bu yıl 8'incisi düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon Motofest ile bir kez daha dünya gündemine oturdu. 3 Eylül'de başlayan organizasyon 550 bini aşkın rekor ziyaretçiyle tamamlanırken, etkinlik 6 kıtada 180 ülkeye ulaşarak yaklaşık 3,5 milyar potansiyel izleyiciye Türkiye'yi tanıttı.

En iyi ülke tanıtımı ve en iyi altyapıya sahip pist ödülleriyle uluslararası alanda öne çıkan Afyonkarahisar'da, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (WMX), Motokros Dünya Şampiyonası (MXGP Türkiye), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) büyük bir başarıyla gerçekleştirildi.

SPORUN VE FESTİVALİN BULUŞMA NOKTASI

Dünyaca ünlü sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda, izleyiciler adrenalin dolu anlara tanıklık etti. MXGP'de Jeffrey Herlings, Lucas Coenen ve Romain Febvre, MX2'de Simon Längenfelde, Kay de Wolf ve Sacha Coenen öne çıkan isimler arasında yer aldı. Kadınlar klasmanında Kiara Fontanesi, Daniela Guillen ve Martine Hughes izleyenleri büyülerken, EMX250'de Francisco Garcia, Janis Martins Reisuli ve Liam Owens başarıya uzandı. Ayrıca milli sporcular Şakir Şenkalaycı, Yiğit Selek, Burak Arlı Ahmed Buğra Geren, Aras Yıldırım, Mert Akkafa, Yiğit Kara, Ali Akkafa, Selen Tınaz'da start alarak ülkemizi temsil ettiler. Festival boyunca kurulan 800 çadır ve 40 karavanla katılımcılara doğayla iç içe konforlu konaklama imkânı sunuldu. Festival alanında yer alan çok sayıda marka stantları ise ziyaretçilere alışveriş yaparak farklı deneyimler sunmanın yanı sıra farklı etkinlikleriyle de eğlenceli anlar yaşattı. Festival, Afyonkarahisar turizmine de önemli katkı sağladı. 550 bini aşkın ziyaretçi, şehrin konaklama, yeme-içme ve kültürel alanlarında ekonomik hareketlilik yarattı. Çadır ve karavan alanları, oteller, restoranlar ve yerel işletmeler doluluk yaşarken, şehir hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtıldı. NG Afyon Motofest, yalnızca spor ve eğlenceyi değil, aynı zamanda Afyonkarahisar'ın ekonomik ve turistik potansiyelini de gözler önüne serdi.

AFYON MOTOFEST YILDIZLARIN SAHNE GEÇİDİNE ŞAHİT OLDU

5 gün boyunca sadece motor sporları değil, müzik ve eğlence de sahnedeydi. 3 Eylül'de renkli görüntülerle başlayan festival, akrobasi motosiklet gösterileriyle izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı. Duygu Atakan'ın sunuculuk ve DJ performansı geceye enerji katarken, ünlü komedyen Yavuz Seçkin de sahnedeki performansıyla büyük beğeni topladı. Seçkin, festival boyunca sergilediği farklı tiplemeleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Erol Evgin, Hakkı Bulut, Tarkan ve Müslüm Gürses taklitleri ise izleyicilerden tam not aldı. Festivalin ilk gününde Dedublüman ve Zeynep Bastık coşkuyu başlatırken, ikinci gün Ayna, Mela Bedel ve Motive izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Üçüncü gün Sufle, İkilem ve Semicenk sahne aldı; yağmura rağmen coşku doruktaydı. Dördüncü gün Samida'nın ardından "Ustalara Vefa" sahnesinde Hakkı Bulut duygusal anlar yaşatırken, Nilüfer binlerce hayranına unutulmaz bir gece sundu. Festivalin finalinde ise genç sanatçı Eda Tat'ın ardından Afyonlu sanatçı Kubat sahneye çıktı. Yağmura rağmen büyük beğeni toplayan Kubat, hemşehrilerine unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin kapanışı ise Funda Arar'ın güçlü performansıyla yapıldı.

TÜRKİYE'NİN DOSTANE YÜZÜ

Motokros tutkunlarını, müzikseverleri ve gençleri bir araya getiren NG Afyon Motofest, yalnızca spor ve eğlenceyi değil, aynı zamanda Türkiye'nin sıcak misafirperverliğini de sergiledi. Sosyal aktiviteler, stantlar ve kültürel buluşmalar festival ruhunu daha da güçlendirdi. Afyonkarahisar, bir kez daha hem sporun hem de kültürün merkezi olduğunu kanıtlayarak Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtımına güçlü bir katkı sağladı.