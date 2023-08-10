Adrian Mutu: "İstanbul'a kazanmaya gideceğiz"

Neftçi Bakü Teknik Direktörü Adrian Mutu, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adrian Mutu: 'İstanbul'a kazanmaya gideceğiz'
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10 Ağustos 2023 23:55
Neftçi Teknik Direktörü Adrian Mutu, Beşiktaş maçının ardından zor bir rakiple karşı karşıya geldiklerini ve sonuna kadar mücadele ettiklerini söyledi.

Mutu, "İlk yarıda Beşiktaş bizden daha iyiydi. Fakat ikinci yarıda biz daha iyiydik. Çok sayıda gol pozisyonu yakaladık. Şansımız olsaydı ikinci golü de atmış olurduk. Üçüncü golü sanki Beşiktaş'a hediye ettik. Oyuncumuzun hatası nedeniyle gol yedik." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'la İstanbul'da yapacakları karşılaşmayı da önemsediklerini vurgulayan Mutu, "İstanbul'a kazanmak için gideceğiz." dedi.

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