Adem Ljajic, Beşiktaş'ı çıldırttı!

Ahmet Nur Çebi: "Adamın maliyeti 20 milyon euro olmuş, 'Haydi git' diyorsun, 'Gideceğim' diyor, son dakikada 'Vazgeçtim' diyor. Sen buradan 4 milyon euro maaş alırken sana birisi 400 bin euro veriyor. Önce bir utan ve çek git. Asla!" pic.twitter.com/eDZkpmntAP



— Sporx (@sporx) September 4, 2021

Beşiktaş'ta bu sezon büyük bir koasa neden olan Adem Ljajic transferin son gününde siyah-beyazlı yönetimi adeta çıldırttı. Süper Lig'den gelen teklifleri geri çeviren ve sözleşmesinin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalma kararı alan Adem Ljajic'ın tavrı siyah-beyazlı yönetimi adeta çileden çıkarttı.Transferin son gününde Adem Ljajic ile görüşen ve 600 bin euro ödeyerek sözleşmeden çıkmak isteyen Beşiktaş'ın bu teklifi kabul edilmedi.Beşiktaş'tan bonuslarla beraber toplam 4.2 milyon euro kazanan Adem Ljajic, siyah-beyazlı yönetimden sözleşme feshi için 3 milyon euro talep etti. Sözleşmesinde yazan 3 milyon euroluk garanti ücretin ödenmesi halinde sözleşmesini feshedeceğini ileten Adem Ljajic, Ocak ayında da takımdan ayrılmayacağını ve sözleşmesine sadık kalacağını ifade etti.