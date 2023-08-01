Miami Heat pivotu Bam Adebayo, Heat'in NBA Finallerinde Denver Nuggets'a kaybetme sebebini sakatlık problemleri olarak gösterdi.



Geride bıraktığımız sezonun playofflarında beklentilerin katbekat üzerine çıkmayı başaran Heat, NBA Finalleri'nde Nuggets'a karşı 1-1 eşitliği yakalamış olsa da, Denver ekibinin arka arkaya üç maç kazanmasıyla NBA şampiyonluğunu elinden kaçırmıştı.



Adebayo yakın zamanda ESPN'e yaptığı açıklamalarda, takımının Finallerde aldığı yenilgi için asıl sebep olarak sakatlık problemine dikkat çekti:



"Yetersiz kalmamızın sebebinin, 2022-23 sezonunda en çok sakatlanan takımlardan biri olmamız olduğunu düşünüyorum. Sezon boyunca yaşadığımız tüm bu iniş ve çıkışlarla birlikte gelen yorgunluğun, bize fazla geldiğini hissediyorum."



Jimmy Butler normal sezonda 18 maç kaçırırken, Tyler Herro 15 maç, Gabe Vincent ise 14 maç kaçırmıştı. Daha sonra playoffların ilk maçında Herro, Milwaukee Bucks'a karşı elinden sakatlık geçirerek sezona erken veda etmişti.



