Adaylar nabız yokluyor! Galatasaray'da seçim belirsizliği

Galatasaray'da seçim belirsizliği sürüyor. Genel Kurul tarihi hala belirlenmedi. 4 aday çıktı ama Başkan Mustafa Cengiz'in adaylığı da hala kesin görünmüyor

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Adaylar nabız yokluyor! Galatasaray'da seçim belirsizliği
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01 Nisan 2021 11:23
Galatasaray'da bir yanda seçim havası yaşanırken diğer yandan da belirsizlikler dikkat çekiyor. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca aday olacaklarını açıklarken genel kurulun tarihi hala belli değil.

Takvim'in haberine göre; Başkan Mustafa Cengiz'in de aday olup olmayacağı kesin değil. Sağlık sorunları yaşamasına karşın Cengiz'in aday olma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor. Başkan Cengiz'in önümüzdeki günlerde daha net mesajlar verebileceği öğrenildi. Şampiyonluk yarışındaki takımın konsantrasyonunun bozulmaması için de söylemlerde dikkat edildiği de gelen haberler arasında yer alıyor

ADAYLAR NABIZ YOKLUYOR

Adat olacaklarını açıklayan Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca camia içinde destek bulmak için çalışmalarını hızlandırdı.



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