Adaylar nabız yokluyor! Galatasaray'da seçim belirsizliği

Galatasaray'da bir yanda seçim havası yaşanırken diğer yandan da belirsizlikler dikkat çekiyor. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca aday olacaklarını açıklarken genel kurulun tarihi hala belli değil.



Takvim'in haberine göre; Başkan Mustafa Cengiz'in de aday olup olmayacağı kesin değil. Sağlık sorunları yaşamasına karşın Cengiz'in aday olma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor. Başkan Cengiz'in önümüzdeki günlerde daha net mesajlar verebileceği öğrenildi. Şampiyonluk yarışındaki takımın konsantrasyonunun bozulmaması için de söylemlerde dikkat edildiği de gelen haberler arasında yer alıyor



ADAYLAR NABIZ YOKLUYOR



Adat olacaklarını açıklayan Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca camia içinde destek bulmak için çalışmalarını hızlandırdı.



