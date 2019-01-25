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Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'dan transfer

Sakarya temsilcisi Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Tevfik Akdamar'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'dan transfer
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25 Ocak 2019 18:00
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Tevfik Akdamar'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşında ve 2,02 metre boyundaki Tevfik'in kısa forvet pozisyonunda görev yaptığı belirtildi.

Geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla 15 maçta 1,87 sayı, 1,33 ribaund ortalamaları ile oynayan Tevfik'in, bu sezon Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Bursaspor ile 15 maçta 3,4 sayı ve 1,6 ribaund ortalamalarıyla mücadele ettiği bildirildi.

Öte yandan, Sakarya temsilcisinde pivot İzzet Türkyılmaz ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı aktarıldı.

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