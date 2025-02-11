Adanaspor, Oğuzhan Matur ve Elias Durmaz'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, sol bek Oğuzhan Matur ve sağ kanat Elias Durmaz'ı kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı kulüpten, iki transferle ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 24 yaşındaki Elias Durmaz ve Hatayspor'da oynayan Oğuzhan Matur ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Turuncu-beyazlı kulüpten, iki transferle ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 24 yaşındaki Elias Durmaz ve Hatayspor'da oynayan Oğuzhan Matur ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.
YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<