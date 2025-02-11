Adanaspor, Oğuzhan Matur ve Elias Durmaz'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, sol bek Oğuzhan Matur ve sağ kanat Elias Durmaz'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Adanaspor, Oğuzhan Matur ve Elias Durmaz'ı transfer etti
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11 Şubat 2025 18:01
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, sol bek Oğuzhan Matur ve sağ kanat Elias Durmaz'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten, iki transferle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 24 yaşındaki Elias Durmaz ve Hatayspor'da oynayan Oğuzhan Matur ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.


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