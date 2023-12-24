Adanaspor'dan deplasmanda muhteşem dönüş

Trendyol 1. Lig'de ilk yarının son maçında Adanaspor, deplasmanda 2-0 geriden geldiği maçta Bandırmaspor'u 3-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adanaspor'dan deplasmanda muhteşem dönüş
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24 Aralık 2023 15:44
Trendyol 1. Lig'de ilk yarının son maçında Bandırmaspor, Adanaspor'u konuk etti. 
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

Bandırmaspor'un gollerini 21 ve 45+6. dakikalarda Emirhan Aydoğan penaltıdan kaydetti. Adanaspor'a galibiyeti getiren goller ise 53. dakikada Burhan Tuzun, 55. dakikada Metehan Altunbaş ve 69. dakikada Dimitri Oberlin'den geldi.

Ligde 3 maç sonra kazanan Adanaspor aldığı bu galibiyetle puanını 19'a çıkartırken, Bandırmaspor ise 29 puanda kaldı.

Adanaspor bir sonraki karşılaşmasında Boluspor'u konuk edecek. Bandırmaspor da sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.

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