Adana Demirspor - Trabzonspor; Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Mücadele beİN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
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Süper Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, çıkışını Adana Demirspor'u karşısında sürdürmek istiyor.
Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan 9. sıradaki Karadeniz ekibi, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibini karşısında 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor ile mücadele edecek.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Vedat, Arda, Tolga, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Salih, Ozan Demirbağ
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Cham, Zubkov, Visca, Banza
4 EKSİK BULUNUYOR
Trabzonspor'da Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Batista Mendy, Tim Jabol-Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan ,Simon Banza, Enis Destan.
LİGDE 38. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Trabzonspor ile Adana Demirspor 19 Nisan Cumartesi günü oynayacakları maçla Süper Lig'de 38'inci kez karşı karşıya gelecek.
İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 37 maçta Trabzonspor'un 22, Adana Demirspor'un 6 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'un konuğu olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.
Süper Lig'de 39 puanla 9'uncu sırada yer alan bordo-mavililer, Adana Demirspor'u mağlup ederek hem seri yapmak hem de üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ise sahasında taraftarının önünde puan ya da puanlar kazanmak için mücadele edecek.
TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 37'si Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 45 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 25, Adana Demirspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın ilk yarıda Trabzon'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 5-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı.
Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, havayolu ile Adana'ya gidecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Mücadele beİN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
750 TL'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNA!
Süper Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, çıkışını Adana Demirspor'u karşısında sürdürmek istiyor.
Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan 9. sıradaki Karadeniz ekibi, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibini karşısında 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor ile mücadele edecek.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Vedat, Arda, Tolga, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Salih, Ozan Demirbağ
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Cham, Zubkov, Visca, Banza
4 EKSİK BULUNUYOR
Trabzonspor'da Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Batista Mendy, Tim Jabol-Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan ,Simon Banza, Enis Destan.
LİGDE 38. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Trabzonspor ile Adana Demirspor 19 Nisan Cumartesi günü oynayacakları maçla Süper Lig'de 38'inci kez karşı karşıya gelecek.
İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 37 maçta Trabzonspor'un 22, Adana Demirspor'un 6 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'un konuğu olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.
Süper Lig'de 39 puanla 9'uncu sırada yer alan bordo-mavililer, Adana Demirspor'u mağlup ederek hem seri yapmak hem de üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ise sahasında taraftarının önünde puan ya da puanlar kazanmak için mücadele edecek.
TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 37'si Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 45 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 25, Adana Demirspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın ilk yarıda Trabzon'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 5-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı.
Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, havayolu ile Adana'ya gidecek.