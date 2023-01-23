Adana Demirspor, Sivasspor mesaisine başladı

Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor, Sivasspor mesaisine başladı
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23 Ocak 2023 21:18
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

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