Adana Demirspor, Sivasspor mesaisine başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
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