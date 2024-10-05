Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Samsunspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk edecek
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05 Ekim 2024 15:24
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Adana Demirspor ligin ilk 7 haftasında sadece bir puan elde ederken, Samsunspor ise hanesine 15 puan yazdırdı.

Mavi-lacivertli takım, rakibi karşısında ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

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