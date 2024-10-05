Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Adana Demirspor ligin ilk 7 haftasında sadece bir puan elde ederken, Samsunspor ise hanesine 15 puan yazdırdı.
Mavi-lacivertli takım, rakibi karşısında ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Adana Demirspor ligin ilk 7 haftasında sadece bir puan elde ederken, Samsunspor ise hanesine 15 puan yazdırdı.
Mavi-lacivertli takım, rakibi karşısında ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.