Adana Demirspor, Malatya deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma, 4 Mart cuma günü saat 20:00'da oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Malatya deplasmanında
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03 Mart 2022 10:53
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cuma günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 45 puanla 5. sırada bulunan mavi-lacivertliler, 17 puanla son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, ligin 9. haftasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilmişti.

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