Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Ferhat Kaplan'ın daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor formaları giydiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz." denildi.



