Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı transfer etti
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18 Haziran 2021 15:18
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ferhat Kaplan'ın daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor formaları giydiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz." denildi.


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