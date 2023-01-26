Adana Demirspor'da veda; Berk Yıldız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da orta saha oyuncusu Berk Yıldız'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği bildirildi.



Adana Demirspor Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Berk Yıldız'ın Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor ile anlaştığı, kulüple sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.



Açıklamada, "Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.





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