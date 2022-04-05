Adana Demirspor'da hazırlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Altay ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da karşılaşmanın hazırlıkları başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da hazırlıklar başladı
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05 Nisan 2022 20:54
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Altay maçının hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Hatayspor maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve dar alanda çift kale maç oynadı. 



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