Adana Demirspor, Angelo Iervolino Turnuvası'nda şampiyon

Adana Demirspor, 1. Angelo Iervolino Turnıvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor, Angelo Iervolino Turnuvası'nda şampiyon
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31 Temmuz 2022 02:16
Süper Lig öncesi çalışmalarına İtalya'da devam eden Adana Demirspor, 1. Angelo Iervolino Turnuvası'nda İtalyan ekipleri Salernitana ve Reggina ile karşılaştı.

Organizasyonda maçlar 45 dakika üzerinden oynandı. Adana Demirspor, ilk maçta Reggina'ya 1-0 mağlup oldu. 2. maçta Salernitana'yı 3-1 mağlup eden Akdeniz temsilcisi, Salernitana'nın Reggina'yı 1-0 yenmesinin ardından turnuvada şampiyon oldu.

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