Adana Demirspor, Angelo Iervolino Turnuvası'nda şampiyon

Süper Lig öncesi çalışmalarına İtalya'da devam eden Adana Demirspor, 1. Angelo Iervolino Turnuvası'nda İtalyan ekipleri Salernitana ve Reggina ile karşılaştı.



Organizasyonda maçlar 45 dakika üzerinden oynandı. Adana Demirspor, ilk maçta Reggina'ya 1-0 mağlup oldu. 2. maçta Salernitana'yı 3-1 mağlup eden Akdeniz temsilcisi, Salernitana'nın Reggina'yı 1-0 yenmesinin ardından turnuvada şampiyon oldu.





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