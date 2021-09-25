MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Yunus Akgün, 65. dakikada kendi ağlarını sarsan Steven Caulker, 78. dakikada Mario Balotelli ve 85. dakikada penaltıdan Assombalonga'dan geldi.Geçtiğimiz hafta gol attıktan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a "benim beynim var" şeklinde hareket yapan Mario Balotelli, Adana Demirspor taraftarlarından yoğun ilgi gördüğü maçta 81. dakikada alkışlarla oyundan çıktı. İtalyan oyuncu, bu sezon 3 gol ve 2 asistlik performansa ulaşırken, takımının en çok skor katkısı veren oyuncusu oldu.Çte yandan Gaziantep FK, ilk dört dış saha maçından 1 puan çıkararak, bu süreçte en az puan topladığı Süper Lig sezonunu yaşamış oldu.Bu sonucun ardından sezonun 2. galibiyetini alan Adana Demirspor, 3 beraberliğiyle birlikte puanını 9'a yükseltti. 3 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacakken, Gaziantep FK evinde Altay'ı konuk edecek.3. dakikada sol kanattan Vargas'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa kafayı vuran Yunus Akgün meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan'ın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.23. dakikada Sagal'ın ortasında altıpas içerisinde topa vuran Figueiredo, meşin yuvarlığı müsait pozisyonda dışarı attı.57. dakikada ani gelişen ev sahibi atağında Yunus Akgün, topu ceza sahasındaki Balotelli'ye çıkardı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.64. dakikada Adana Demirspor durumu 2-0 yaptı. Sağ kanattan ceza alanına giren Assombalonga topu çizgiden altıpas içerisine çıkardı. Meşin yuvarlak Caulker'e çarparak ağlarla buluştu: 2-0.77. dakikada sağ kanatta topla buluşan Assombalonga ceza yayındaki Sinan'ı gördü. Sinan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Balotelli, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.83. dakikada Adana Demirspor farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasında Assombalonga yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Assombalonga, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.Yeni AdanaSarper Barış Saka, Özgür Ertem, Cemil TunçFerhat Kaplan, Samet Akaydın, Sinan Kurt (Dk. 88 İzzet Çelik), Svensson (Dk 81 Tarık Çamdal), Yunus Akgün (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu), Bjarnason, Vargas (Dk. 62 Assombalonga) , Stambouli, Deli, Rassoul, Balotelli (Dk. 81 Castro)Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Figueiredo (Dk 80 Maxim), Halil İbrahim Pehlivan, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Kitsiou) Messaoudi (Dk. 67 Kenan Özer), Recep Niyaz, Merkel, Sagal (Dk. 68 Dicko), Muhammet DemirDk. 11 Yunus Akgün, Dk. 64 Caulker (Kendi kalesine), Dk. 77 Balotelli, Dk. 83 Assombalonga (penaltıdan) (Adana Demirspor)Dk. 36 Figueiredo, Dk. 70 Djilobodji (Gaziantep), Dk. 70 Stambouli (Gaziantep)