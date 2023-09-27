Adana'da dikkat çeken rakam!

Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ilk yarısında topun oyunda kaldığı süre 21 dakika 48 saniye oldu.

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Adana'da dikkat çeken rakam!
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27 Eylül 2023 21:20
Adana Demirspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısında dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

İki takım arasında oynanan maçın ilk yarısında top sadece 21 dakika 48 saniye oyunda kaldı.

İlk yarıda uzatmalarla birlikte 54 dakika oynanırken Güntekin Onay'dan bu duruma tepki geldi.

"BU BİR FACİA!"

Onay, "Türk futbolunun bir sorunu demiştik buna. Burada topun oyunda kaldığı süre 21 dakika 48 saniye, bu bir facia! Nasıl oynayacaksın, nasıl tempo yapacaksın" dedi.

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