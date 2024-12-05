Acun Ilıcalı: "Okan Buruk ile hala arkadaşım"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile hala arkadaş olduğunu söyledi.

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Acun Ilıcalı: 'Okan Buruk ile hala arkadaşım'
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05 Aralık 2024 01:51
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Okan Buruk ile aranızda arkadaşlık var, nasıl etkiledi?" sorusuna A Spor ekranlarında cevap verdi.

Acun Ilıcalı, "Var arkadaşlık. Ben kulübümü sonuna kadar savunacağım. O da teknik direktör, kulübünü savunacak." dedi.

Fenerbahçeli yönetici, "İnsanlar arkadaşlık dostluk gibi kavramlardan uzaksa anlamsız tepkiler veriyorlar. Konu Fenerbahçe olduğu zaman kimseyi tanımam, tanımamaya da devam edeceğiz. Arda Turan için de çok şey söylendi ama Galatasaray'dan puan aldı, takımı aslanlar gibi mücadele etti. Bu konular hep böyle bir fitne sokalım, insanlar düşman olsun. Düşman olmak diye bir şey yok, ayrı görüşte olabiliriz. Ben arkadaşım diye Fenerbahçe'nin çıkarlarının önüne koymam, hiçbir zaman da koymam. Kendisi de bunu biliyor zaten." ifadelerini kullandı.

"Niye düşman olayım?" diyerek sözlerini sürdüren Ilıcalı, "Galatasaraylı arkadaşlarım yok mu, düşman mı görüyorum. Benim isyanım Galatasaray Kulübü'nü yönetenlere, ben niye Galatasaray taraftarına düşman olayım. Benim arkadaşlarım, yakınlarım var. Ben gözümü Fenerbahçe için kararttım. Buradan yeni filmler, tiyatrolar çıkmasın." açıklamasını yaptı.

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