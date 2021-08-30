Achille Polonara: 'Benim için öncelik Fenerbahçe'ydi'

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferlerinden İtalyan forvet Achille Polonara, geçen sezonki performansının da üstüne çıkarak, yeni takımı Fenerbahçe Beko ile maçlar ve kupalar kazanmak istediğini dile getirdi.



Takımla birlikte Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampta bulunan İtalyan oyuncu, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan Günün Röportajı programına konuk oldu.



"Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri"



Fenerbahçe'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Achille Polonara, "Burada Fenerbahçe Ailesi'nin bir parçası olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Benim için Fenerbahçe Beko demek, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri demek. Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarının önünde parkeye çıkacak olmaktan dolayı büyük bir heyecan duyuyorum." dedi.



Kamp yaptıkları Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri ile ilgili de İtalyan oyuncu, "Burada harika bir atmosfer ve harika bir çalışma ortamı buldum. Her şey hem teknik ekibimiz tarafından hem de sağlık ekibimiz tarafından çok iyi organize edilmiş." yorumunda bulundu.



İtalya milli takımıyla katıldıkları Tokyo Olimpiyatları ile ilgili de Polonara, "Harika bir tecrübeydi. Aslında elemelere bakarsak, bizim için de basketbol kamuoyu için de beklenmedik bir durumdu. Elemeler ayağını Belgrad'da oynadık ve orada çok iyi bir Sırbistan takımı vardı. Finalde de onlarla karşılaştık ama bizim en büyük gücümüz gruptu. Oyuncu grubumuzdu. Olimpiyatlara gitmeyi çok istememizdi. Birçok oyuncu içinde milli takımda böyle bir rol, böyle bir fırsat ilk defa geliyordu. Çok heyecanlıydık ve bunu değerlendirerek, kendimizi olimpiyatlara attık." dedi.



"Fenerbahçe'den gelen teklif benim için öncelikti"



'Fenerbahçe Beko'ya transferin sürecinde daha önce sarı lacivertli formayı giymiş İtalyan oyuncular Gigi Datome ve Melli ile konuştun mu?' sorusuna tecrübeli isim, "Aslında imzalamadan önce çok fazla konuşmadım çünkü Fenerbahçe'den gelen teklif benim için öncelikti. Kulübün bana ulaşmasından sonra menajerimle konuştuğumuzda çok diğer opsiyonlara gerek olmadığı ifade ettik. O nedenle bahsettiğiniz isimlerle imzadan sonra konuştum. Hepsi bana şehirle, organizasyonla ilgili çok olumlu şeyler bahsetti. Herhangi bir tavsiye ve yardıma ihtiyaç duymam halinde hazır olduklarını söylediler ama aktardıkları çok olumlu şeylerdi." yanıtını verdi.



Geçen sene Baskonia forması ile gösterdiği başarılı perfomansla ilgili de konuşan Achille Polonara, "Geçen yıl benim için gerçekten iyiydi. EuroLeague'deki ikinci yılımdı. İlk yılda çok fazla süre alamamıştım. Belki de ana oyuncu olarak EuroLeague'de ilk sezonumdu ve bunu iyi değerlendirdim. Benim için iyi bir sezon geçti. (İkinci sezonumda) Daha rahat ve daha özgüvenliydim. İkinci yılımda koçumuz Ivanovic ve takım arkadaşlarımdan daha fazla özgüven alabildim ama elbette ilk yılda Avrupa'nın en iyi 4 numaralarından birinin arkasından oyuna dahil oluyordum. Shengelia, Avrupa'nın en iyi kariyerli oyuncularından biri. Dolayısıyla onun ayrılığı ve bütün bunların etkisiyle daha iyi performans ortaya koyabildim. Bu yıl da yapmak istediğim bu: Enerjimle, sertliğimle birlikte takım arkadaşlarıma ve koça katkı sağlayabilmek. Daha fazlasını yeni takımımım Fenerbahçe'ye vermek için sabırsızlanıyorum. Takımın hedeflerine ulaşabilmek için ben ve takım arkadaşlarım elimizden geleni yapacağız." açıklamasında bulundu.



Taraftarlar tarafından sosyal medyada gördüğü ilgi içinse İtalyan forvet, "Şaşırdım ve mutlu oldum. İlk günden itibaren taraftarlardan çok fazla mesaj aldım. Hatta imzalamadan önce de mesajlar almaya başlamıştım. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



"Bu noktalara gelebilmek için çok fazla çalıştım, çok uğraştım"



Basketbola başlangıç hikayesini ve kariyerini özetleyen deneyimli isim, "Ağabeyim (Valerio) benden 7 yaş büyük ve sizin de bahsettiğiniz gibi basketbol oynuyordu. Ailem de onu her zaman takip ediyordu. Ben de abimi takip ettim. Basketbola ilgim ve sevgim o şekilde başladı. O dönemde öncelikli ve tek hedefim profesyonel olmaktı. Daha fazlasını hayal etmiyordum ama bunu başarmak, bu noktalara gelebilmek için çok fazla çalıştım, çok uğraştım. O döneme kadar (27 yaş) İtalya dışında karşıma çok iyi bir Avrupa fırsatı çıkmadı. Çıksaydı 17-18 yaşımda da gidebilirim. Yaşla ilgili bir durum yoktu. İtalya dışına çıkmam gerekiyorsa gerçekten bunun kariyerim için de, karakterim için de, insan olarak gelişmem için fırsat olması gerekiyordu. Bu noktada Baskonia bana çok önemli bir fırsat verdi. Bu şans da benim için çok değerliydi. Şu anda buradayım ve üzerine koyarak devam etmek istiyorum." ifadelerini kulandı.



'Varese'de oynadığın dönemde kazandığı smaç yarışması sonrası 'Polon Air' lakabını aldın. Fenerbahçe Beko'da da Jan Vesely, 'Vesely Airlenes' diye anılıyor. Taraftarları heyecanlandıran bir durum. Neler söylemek istersin?' sorusuna başarılı isim, "Umarım bu spekteküler basketbola, hareketlere katkı sağlayabilirim ama benim önceliğim burada maçlar ve kupalar kazanmak." yanıtını verdi.



"Çok yüksek basketbol IQ'suna sahip"



Başantrenör Aleksandar Djordjevic'le ilgili görüşlerini paylaşan İtalyan oyuncu, "Onu sevdiğimi söyleyebilirim. İnsan olarak İtalya'dan da biliyordum ama koç olarak birlikte çalışmamıştık. Oyuncularıyla konuşmayı, paylaşmayı ve tavsiyeler vermeyi seviyor. Müthiş bir oyunculuk kariyeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok yüksek bir basketbol IQ'suna sahip. Takımı nasıl yöneteceğini biliyor. Geçtiğimiz sezonda takımını İtalya'da şampiyon yapan Koç'tan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.



Kariyerinde 33 numaralı formayı tercih etmesi ile ilgili yıldız isim "Basketbola başladığım zaman böyle bir karar verdim. Larry Bird ve Pippen'e ithafen bu numarayı seçtim. Michael Jordan ve LeBron James 23'ü çok tercih edilen ve kullanılan numaraydı. Bunu istemedim. Böyle bir karar vermiştim." açıklamasında bulundu.



Taraftarlar önünde basketbol oynayacak olmaktan dolayı sabırsızlandığını ifade eden Achille Polonara, "Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu taraftarla dolu bir şekilde görmek için sabırsızlanıyorum tabii bu sene pandemiden dolayı belki yarı kapasitede olacak ama bunun için bile sabırsızlanıyoruz. Fenerbahçe taraftarlarına tüm destekleri için teşekkürler, umarım hep beraber kupalar kaldırabiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.



