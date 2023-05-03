Abu Dabi'de NBA hazırlık maçları oynanacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları Dallas Mavericks ile Minnesota Timberwolves, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliğinde sezon öncesi iki maç oynayacak.



NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mavericks ile Timberwolves, 5 ve 7 Ekim'de başkent Abu Dabi'deki Etihad Arena'da yeni sezon öncesi iki hazırlık maçına çıkacak.



BAE böylece geçen yılki Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks maçlarının ardından NBA sezon öncesi karşılaşmalarına ikinci kez ev sahipliği yapacak.





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