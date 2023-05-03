Abu Dabi'de NBA hazırlık maçları oynanacak

Dallas Mavericks ile Minnesota Timberwolves, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sezon öncesi iki hazırlık maçı yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abu Dabi'de NBA hazırlık maçları oynanacak
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03 Mayıs 2023 00:27
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları Dallas Mavericks ile Minnesota Timberwolves, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliğinde sezon öncesi iki maç oynayacak.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mavericks ile Timberwolves, 5 ve 7 Ekim'de başkent Abu Dabi'deki Etihad Arena'da yeni sezon öncesi iki hazırlık maçına çıkacak.

BAE böylece geçen yılki Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks maçlarının ardından NBA sezon öncesi karşılaşmalarına ikinci kez ev sahipliği yapacak.

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