Beşiktaş dün akşam deplasmanda Adana Demirspor'a yenilirken, Siyah-Beyazlılar'ın forveti Aboubakar bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.
Cenk ile birlikte ilk 11'de maça başlayan Kamerunlu oyuncu etkisiz bir oyun ortaya koyarken, 79'da şık bir golle topu filelere gönderdi ancak bu gol yeterli olmadı.
Bu arada Beşiktaş, maçın 30. dakikasında Aboubakar'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. VAR ile görüşen hakem pozisyonda 'devam' kararı verdi.
Cenk ile birlikte ilk 11'de maça başlayan Kamerunlu oyuncu etkisiz bir oyun ortaya koyarken, 79'da şık bir golle topu filelere gönderdi ancak bu gol yeterli olmadı.
Bu arada Beşiktaş, maçın 30. dakikasında Aboubakar'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. VAR ile görüşen hakem pozisyonda 'devam' kararı verdi.