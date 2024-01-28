Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Nijerya ile Kamerun karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Nijerya 2-0 kazandı.



Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 90. dakikada Ademola Lookman kaydetti.



Nijerya'da Süper Lig'de forma giyen Kennet Omeruo, karşılaşmaya 80. dakikada, Osayi Samuel ve Paul Onuachu maçın uzatma dakikalarında oyuna girdi. Süper Lig'de forma giyen diğer isim Ahmed Musa karşılaşmada forma giymedi.



Kamerun'da Süper Lig'de forma giyen Ntchham 90 dakika, sonradan oyuna giren Vincent Aboubakar 12 dakika süre aldı. N'Jie ise süre bulamadı.



Bu sonuçla birlikte Nijerya adını çeyrek finale yazdırdı. Kamerun, Afrika Kupası'na veda etti.



