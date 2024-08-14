Abdurrahim Albayrak'tan Jose Mourinho'ya tepki!

Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapmış olan Abdurrahim Albayrak, Divan Kurulu toplantısında söz aldı. Albayrak, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdurrahim Albayrak'tan Jose Mourinho'ya tepki!
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14 Ağustos 2024 16:44
Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı bugün Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapmış olan Abdurrahim Albayrak, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Albayrak, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yönelik sözlerine şu sözlerle karşılık verdi; "Bakın bizim hocamızı eleştiriyorlar. Kimsenin ağzından bir şey çıkmıyor. Yok iki adım attı, üç adım attı, dört adım attı. Bi dur da, bir dur daha dün geldin. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak Allah'ın izniyle 25. şampiyonluk gelecek."

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