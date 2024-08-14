Abdurrahim Albayrak'tan Jose Mourinho'ya tepki!

Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı bugün Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapmış olan Abdurrahim Albayrak, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Albayrak, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yönelik sözlerine şu sözlerle karşılık verdi; "Bakın bizim hocamızı eleştiriyorlar. Kimsenin ağzından bir şey çıkmıyor. Yok iki adım attı, üç adım attı, dört adım attı. Bi dur da, bir dur daha dün geldin. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak Allah'ın izniyle 25. şampiyonluk gelecek."
Albayrak, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yönelik sözlerine şu sözlerle karşılık verdi; "Bakın bizim hocamızı eleştiriyorlar. Kimsenin ağzından bir şey çıkmıyor. Yok iki adım attı, üç adım attı, dört adım attı. Bi dur da, bir dur daha dün geldin. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak Allah'ın izniyle 25. şampiyonluk gelecek."
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