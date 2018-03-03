Abdurrahim Albayrak: ''Rekor kırmak istiyoruz''

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Karabük maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak sözlerine "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bugün sahaya çıkıyorsak onların sayesinde. Onların kanı yerde kalmayacak. Ülkemiz her şeyin üstesinden gelecektir" diyerek başladı."Daha önce bu tip maçlardan korktuğumuzu ifade etmiştik. Rakibimizin kaybedecek bir şeyi yoktu. Hocamız takımı çok iyi hazırladı. Net bir skorla İstanbul'a dönüyoruz. Bu maçı geride bıraktık, Konya maçına hazırlanıyoruz. Hedefimize tek tek yürüyoruz. 'Galatasaray'da bir bahar havası' diyebiliriz.""Hocamız haklı olarak Fernando'ya da şans verdi. Değerli bir futbolcu. Tümüne olduğu gibi Fernando'ya da ihtiyacımız var. Oynayan ve oynamayan tüm oyuncularımızın alnından öpüyorum.""Başkanımız dün İsviçre'deydi. Sabahın erken saatlerinde Karabük'e geldi. Ona da teşekkür ediyoruz. Hocamız zaten Florya'da yatıp kalkıyor. Zaten o nedenle Fatih Terim oluyor.""Gomis geçen hafta 3, bu hafta 4 gol attı. Böyle bir futbolcuya sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz... Burada otele kadar gelip takımı ziyaret eden hem Karabük hem Galatasaraylı taraftarlara teşekkür ediyorum. Bugün tribünlere de bütünlüğümüzü gösterdik.""Taraftarlarımız Konya maçına işlerini güçlerini bırakıp gelsinler... Tribünlerde rekor kırmak istiyoruz. Tezahüratlarla, coşkuyla Konyaspor'u geçeceğimizi düşünüyorum."