Ligin son üç haftasına şampiyonluk umuduyla giren Medipol Başakşehir'de her şey Demir Grup Sivasspor galibiyeti üzerine kuruldu. Adebayor ile Mahmut'un cezaları, teknik direktör Abdullah Avcı'nın hesaplarını bozarken, tecrübeli teknik adam alternatifler üzerinde çalışıyor.Avcı, Adebayor'un alternatifi olarak görülen Mevlüt Erdinç ile Bajic'eemri verdi. Ligin başarılı takımı olan Sivas karşısında korkulu rüya görmek istemeyen Abdullah Avcı'nın iki golcüsünü de hazırladığı ancak Mevlüt'ün bir adım önde olduğu dile getirildi.Abdullah Avcı, rakibi Sivasspor'un etkili ayaklarını düşünerek, daha defansif bir yapıyla sahaya çıkmayı planlıyor. Bu nedenle de Mahmut'un alternatifi olarak Gökhan İnler gösteriliyor. Avcı'nın, ilerleyen dakikalarda İrfan Can Kahveci'yi oyuna alabileceği dile getirildi.Kendi maçlarını kazanmaktan başka bir düşüncesi bulunmayan Avcı, öğrencilerine de bunu telkin ederek, "Biz kendi işimizi yapalım, gerisine sonra bakarız" dediği öğrenildi. Haftanın ilk maçını oynayacak olmalarını bir avantaj olarak gören Başakşehir'in teknik patronu, olası bir galibiyetin rakipler üzerinde stres oluşturacağına vurgu yaptı.Mevlüt Erdinç 15'i ligde olmak üzere 25 maçta forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.