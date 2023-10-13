Abdullah Avcı: 'Yeni gelmedim, geri geldim'

Trabzonspor'un yeniden anlaşmaya vardığı teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon şehrine iniş yaptı.
"YENİ DEĞİL, GERİ GELDİM"
Havalimanında açıklamalarda bulunan Avcı, "Yeni gelmedim, geri geldim. 7 aylık bir süreç. Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular. Trabzonspor ne çağırıyorsa, burada bulunmak en temel düşüncemiz. Ertuğrul Doğan'a ve yönetim kuruluna nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz." dedi.
"HEP GÜZEL ANILARIMIZ OLDU"
Trabzonspor'da hep güzel anılar biriktirdiğini söyleyen Avcı, "Burada çok güzel şeyler başaracağız. Kasım 10'da 3 sene olacak aslında. Hep güzel duygular yaşadık. Taraftarımızın katkısıyla beraber en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
"BOŞ SÖZLEŞME" DETAYI
Trabzonspor'dan Abdullah Avcı için yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık
Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.
Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya hayırlı olmasını temenni ederiz."
"YENİ DEĞİL, GERİ GELDİM"
Havalimanında açıklamalarda bulunan Avcı, "Yeni gelmedim, geri geldim. 7 aylık bir süreç. Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular. Trabzonspor ne çağırıyorsa, burada bulunmak en temel düşüncemiz. Ertuğrul Doğan'a ve yönetim kuruluna nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz." dedi.
"HEP GÜZEL ANILARIMIZ OLDU"
Trabzonspor'da hep güzel anılar biriktirdiğini söyleyen Avcı, "Burada çok güzel şeyler başaracağız. Kasım 10'da 3 sene olacak aslında. Hep güzel duygular yaşadık. Taraftarımızın katkısıyla beraber en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
"BOŞ SÖZLEŞME" DETAYI
Trabzonspor'dan Abdullah Avcı için yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık
Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.
Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya hayırlı olmasını temenni ederiz."