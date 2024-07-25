Abdullah Avcı: ''Uğurcan Çakır cevabı sahada verdi''

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzemberok karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
"DAHA FAZLA POZİSYON OLABİLİRDİ"
Abdullah Avcı, "Yeni sezonun ilk resmi maçını oynadık. Oyunun içindeki en önemli konu başlıkları direkt oyunlar, ikinci toplar, korner ve taçlardı. Rakibin korner ve taç sayısı da fazlaydı. Bu onların oyun planlarından bir tanesiydi. Topa sahip olduğumuz sürede geçişleri vardı. İkinci toplarda zaman zaman baskı yaparken direkt oynamalarından dolayı zorlandık. Özellikle topa sahip olup hücum opsiyonlarını çok doğru uyguladık. Köşe oyunlarında rakip ceza sahasına girip değerlendiremediğimiz pozisyonlar vardı. Atamadığımız final pasları ya da atıp değerlendiremediğimiz pozisyonlar vardı. Final paslarını erken yapmasaydık belki daha fazla pozisyona girebilirdik" dedi.
Avcı, sözlerine, "Özellikle kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sezona çok iyi başlaması ve bizi böyle bir durumda ayakta tutması bence çok değerliydi. Bütün takımı bu anlamda tebrik ediyorum. Beraber düşünen, beraber hareket etmeye çalışan bir takım olarak böyle galibiyetler almak, özellikle ilk müsabakaları kazanmak, oyunu da skoru da daha hızlı adımlar atmamızı sağlayacaktır. Trabzon kökenli oyuncumuz Cihan Çanak'ın da ilk resmi maçında böyle bir gol atması bizi son derece mutlu ediyor. O da bizim oyunumuzu hızlandıracaktır. Rakibimizi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bir sonraki hafta da rövanşında Trabzon'da sağlıklı biçimde iyi bir oyun, iyi bir skorla daha ileri gitmiş bir oyunla beraber olacağız inşallah." diye devam etti.
UĞURCAN ÇAKIR'IN PERFORMANSI
Kaptan Uğurcan Çakır'ın performansını değerlendiren Abdullah Avcı, "Uğurcan'ın böyle bir potansiyeli zaten var. Oyunun içinde, hayatın içinde inişler ve çıkışlar var. Çakır da akıllı bir çocuktur, dönüşünü antrenmanlarda belli etti. Çok iyi döndü diyorduk, bugün de cevabını sahada verdi. Umarım böyle devam eder." diye konuştu.
"DAHA FAZLA POZİSYON OLABİLİRDİ"
Abdullah Avcı, "Yeni sezonun ilk resmi maçını oynadık. Oyunun içindeki en önemli konu başlıkları direkt oyunlar, ikinci toplar, korner ve taçlardı. Rakibin korner ve taç sayısı da fazlaydı. Bu onların oyun planlarından bir tanesiydi. Topa sahip olduğumuz sürede geçişleri vardı. İkinci toplarda zaman zaman baskı yaparken direkt oynamalarından dolayı zorlandık. Özellikle topa sahip olup hücum opsiyonlarını çok doğru uyguladık. Köşe oyunlarında rakip ceza sahasına girip değerlendiremediğimiz pozisyonlar vardı. Atamadığımız final pasları ya da atıp değerlendiremediğimiz pozisyonlar vardı. Final paslarını erken yapmasaydık belki daha fazla pozisyona girebilirdik" dedi.
Avcı, sözlerine, "Özellikle kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sezona çok iyi başlaması ve bizi böyle bir durumda ayakta tutması bence çok değerliydi. Bütün takımı bu anlamda tebrik ediyorum. Beraber düşünen, beraber hareket etmeye çalışan bir takım olarak böyle galibiyetler almak, özellikle ilk müsabakaları kazanmak, oyunu da skoru da daha hızlı adımlar atmamızı sağlayacaktır. Trabzon kökenli oyuncumuz Cihan Çanak'ın da ilk resmi maçında böyle bir gol atması bizi son derece mutlu ediyor. O da bizim oyunumuzu hızlandıracaktır. Rakibimizi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bir sonraki hafta da rövanşında Trabzon'da sağlıklı biçimde iyi bir oyun, iyi bir skorla daha ileri gitmiş bir oyunla beraber olacağız inşallah." diye devam etti.
UĞURCAN ÇAKIR'IN PERFORMANSI
Kaptan Uğurcan Çakır'ın performansını değerlendiren Abdullah Avcı, "Uğurcan'ın böyle bir potansiyeli zaten var. Oyunun içinde, hayatın içinde inişler ve çıkışlar var. Çakır da akıllı bir çocuktur, dönüşünü antrenmanlarda belli etti. Çok iyi döndü diyorduk, bugün de cevabını sahada verdi. Umarım böyle devam eder." diye konuştu.