Abdullah Avcı: 'Oyunu daha çok domine etmeliydik'

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Avcı yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Bizim gibi bir takımın bu kadar hata yapmaması lazım. Bu kadar hata yapmamamız lazım. İlk yarıda ikisi bireysel hatadan 3 gol yedik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu daha çok domine etmeliydik" diyerek sözlerine başladı.



Avcı yeni transferler sayesinde artık hamle şansının daha da arttığını belirterek, "İyi bir takımız, hızla daha iyi olacağız. Hamle yapacağım oyuncu sayım çoğaldı, bugün de bunu gördük. Bunu telafi edeceğiz. Şimdi lige dönüyoruz" sözlerini kullandı.



Deneyimli teknik adam Avrupa'da kalan maçlarla ilgili ise "Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Turnuva bugün başladı. Şimdi sırada lig var, oraya odaklandık." diyerek sözlerini noktaladı.



BASIN TOPLANTISI



Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya iyi başlayamadıklarını belirterek, "Oyunun başında özellikle bizim arkamıza attıkları koşuyla yediğimiz birinci gol var. Ortak olmak istedik ama bizim gibi takıma yakışmayacak şekilde bireysel hatalardan goller yedik. 2-0'dan sonra oyuna döndük. Skor 2-1 olduğunda istediğimiz şekilde maç dönecekken, bireysel hatadan 3. golü yedik. 10 kişi kalan rakibimiz karşısında oyunu döndüreceğimizi, kazanacağımızı düşünüyorduk." dedi.



İkinci yarı yaptıkları değişikliklere oyunun itedikleri noktaya gelmeye başladığını dile getiren Avcı, şöyle devam etti:



"İlk yarıda 3 golün 2'si bireysel hatadan geldi. Onun dışında pozisyon vermedik. İkinci yarıda daha fazla topa sahip olup, iyi oynamamız gerekiyordu. Daha hızlı oynamamız, boş koşu yapmamız, kenarlardan hedefe doğru paslar atmamız lazım. İkinci gol, kenar orta. Sayılmayan 3. gol kenar orta. Bunun sayısını çoğaltmamız lazım. Bugün kaybettik. Oyunda kendi adımıza eleştireceğimiz birçok şey olabilir. Olumlu tarafları daha az, olumsuz tarafları fazla. Daha kaliteli takımız, daha doğru oynamalıydık. Ona rağmen kaybetmeyebilirdik. Turnuvaya mağlubiyetle başladık. Nasıl başladığın değil nasıl bitirdiğin önemli. Çıkaracağımız derslere odaklanıp, pazartesi günü oynayacağımız lig maçımıza hazırlanacağız. Rakibi de tebrik ediyoruz."



Avcı, geçen sezona göre takımın oyununda düşüş olduğu yönündeki bir soru üzerine, "İlk sene 6 ay çalışmıştım. Ligi 4. bitirip Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettikten sonra Trabzonspor'un şampiyonluk hedefi ve ona göre kadro oluşmuştu. Bu hedefe de Türk futbol tarihinde hiç olmayacak şekilde rakipleri yaklaştırmadan 11 puan farkla şampiyon olduğumuzda ulaşmıştık. Cornelius'un ve Ahmet Can'ın transferleri kulübe maddi kazanım sağladı. Yavaş yavaş değişim yaşardı, yaş ortalamamız düştü. Ligde Antalyaspor maçı hariç kaybettiğimiz bir müsabaka olmadı. Geçiş dönemi normal. Puan ortalaması doğru gidiyor. Bu süreci doğru geçtiğimizi, daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.





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