Abdullah Avcı'nın hedefi seriyi sürdürmek!

20. haftada Antalyaspor ile berabere kaldıktan sonra ligde üst üste 4 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, 21 günde toparlandı... 2'si kupa olmak üzere çıktığı 5 karşılaşmanın 5'inde de galibiyete uzanan Karadeniz ekibi, son 4 maçta gol dahi yemedi. Abdullah Avcı, milli araya kadar seriye devam etmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın hedefi seriyi sürdürmek!
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01 Mart 2024 10:11
Süper Lig'de üst üste aldığı 4 mağlubiyet sonrası istifa sesleri dahi yükselen Trabzonspor'da işler yoluna girdi. Bordo-mavili takım, 5 maçta kendine geldi.

Üst üste yenilgiler yaşadığı süreçte kalesinde 12 gol gören ve sadece 4 kez rakip fileleri havalandıran Trabzonspor, 5'te 5 yaptığı periyotta sadece 1 gol yedi. 8 defa ağları sarstı.

3'ü lig olmak üzere son 4 maçta hiç gol yemeyen bordo-mavililer, takım savunmasını ciddi şekilde düzeltti. Hücumda da çok daha istekli, baskılı ve pozisyonlara giren bir Trabzonspor var. 21 günde çıktığı Gençlerbirliği (kupa), Hatayspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Başakşehir (kupa) maçlarını kazanan Trabzonspor, seriyi sürdürmek istiyor.

AVCI'NIN HEDEFİ 3 GALİBİYET

Teknik direktör Abdullah Avcı, milli araya kadar ligde çıkacakları 3 maçta 3 galibiyet hedefliyor. Pazartesi günü Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, sonrasındaki 2 karşılaşmayı evinde oynayacak. Bordo-mavililer 9 Mart'ta Karagümrük'ü, 17 Mart'ta ise derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin 19'da 19 yaptığı dönemde ezeli rakibini Kadıköy'de yıkan Karadeniz ekibi, yine aynı tarifeyi uygulamak amacında. Abdullah Avcı, özellikle derbiyi kazanarak rüzgarı tamamen arkasına almak istiyor.

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