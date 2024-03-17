Abdullah Avcı: 'Fenerbahçe ile ülkenin en önemli takımlarıyız'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
"BİREYSEL PERFORMANSLA GİDİYORLAR"
İlk 11 tercihine değinen Avcı, "Teknik adamların 11 tercihleri her zaman tartışılır, maç sonu tekrar konuşulur. Teknik adamlar 1 hafta boyunca strateji belirleyip oyuncuları belirlerler. Fenerbahçe'ye karşı bugün böyle oynamayı tercih etti. Fenerbahçe 14 deplasmanda 13 galibiyet 1 beraberlik almış. Şampiyonluk stresi yaklaştıkça kaygı, endişe başlar. Biz de yaşadık bunları. Son haftalarda bireysel performansla ilerliyor gibi duruyorlar." dedi.
"ÜLKENİN EN ÖNEMLİ İKİ TAKIMIYIZ"
Güzel bir maç olmasını umduğunu söyleyen Avcı, "Beşiktaş maçı ile birlikte yükselen bir grafiğimiz var. Fenerbahçe ve Trabzonspor bu ülkenin en önemli iki takımı. Sporun içinde intikam gibi kelimeler yoktur. Hakemin konuşulmadığı, güzel bir futbol akşamı olsun. Fenerbahçe'nin ligdeki tek mağlubiyetini biz aldırdık ve orada güzel bir hikaye yazdık. Fenerbahçe iyi bir takım Avrupa'da da iyi gidiyorlar." sözlerini sarf etti.
Son olarak Batista Mendy ve Mislav Orsic için konuşan Avcı, "Mendy'yi bugün kendi pozisyonunda kullanıyoruz. Orsic özle bir oyuncu, çok iyi gidiyor." dedi.
"BİREYSEL PERFORMANSLA GİDİYORLAR"
İlk 11 tercihine değinen Avcı, "Teknik adamların 11 tercihleri her zaman tartışılır, maç sonu tekrar konuşulur. Teknik adamlar 1 hafta boyunca strateji belirleyip oyuncuları belirlerler. Fenerbahçe'ye karşı bugün böyle oynamayı tercih etti. Fenerbahçe 14 deplasmanda 13 galibiyet 1 beraberlik almış. Şampiyonluk stresi yaklaştıkça kaygı, endişe başlar. Biz de yaşadık bunları. Son haftalarda bireysel performansla ilerliyor gibi duruyorlar." dedi.
"ÜLKENİN EN ÖNEMLİ İKİ TAKIMIYIZ"
Güzel bir maç olmasını umduğunu söyleyen Avcı, "Beşiktaş maçı ile birlikte yükselen bir grafiğimiz var. Fenerbahçe ve Trabzonspor bu ülkenin en önemli iki takımı. Sporun içinde intikam gibi kelimeler yoktur. Hakemin konuşulmadığı, güzel bir futbol akşamı olsun. Fenerbahçe'nin ligdeki tek mağlubiyetini biz aldırdık ve orada güzel bir hikaye yazdık. Fenerbahçe iyi bir takım Avrupa'da da iyi gidiyorlar." sözlerini sarf etti.
Son olarak Batista Mendy ve Mislav Orsic için konuşan Avcı, "Mendy'yi bugün kendi pozisyonunda kullanıyoruz. Orsic özle bir oyuncu, çok iyi gidiyor." dedi.
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