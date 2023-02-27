Abdullah Avcı'dan motivasyon turu

Abdullah Avcı, gelecek hafta Süper Lig'de oynanacak Ümraniyespor maçını çıkış olarak görüyor.



Her fırsatta öğrencileriyle kısa kısa konuşmalar yapan bordo-mavili takımın teknik patronunun, "Basel ile oynadığımız iki maçta da istatistik kağıdına bakarsak ne kadar üstün olduğumuzu görürüz. Şanssız bir veda yaşadık. Ama bunu unutup önümüze bakmalıyız. Ligde telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Bu yüzden hemen toparlanmalıyız" dediği öğrenildi.



Abdullah Avcı'nın ayrıca, gol yollarında beklenen performansı ortaya koyamayan Maxi Gomez ve Umut Bozok ile de özel bir görüşme yapması bekleniyor.





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