Abdullah Avcı'dan kötü rekor!

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde maç başına ilk sezonunda 0.69, ikinci sezonunda ise 0.95 gol yeme ortalamasıyla oynarken, bu sezon ilk 7 haftada maç başına 1.43 golü kalesinde gördü.Avcı, ligde 2020- 2021 sezonunun 9. haftasında göreve başladığı ilk bölümde, takımın savunma problemlerini çözdü. İlk 8 haftada 15 golle ligin en fazla gol yiyen takımı olan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinin ardından 32 maçta kalesinde 22 gol gördü.İlk 8 haftalık periyotta maç başına 1.87 gol yiyen Karadeniz ekibi, tecrübeli çalıştırıcının döneminde 0.69 gibi düşük bir ortalamada kaldı. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlarken, savunmadaki başarılı performansıyla da dikkat çekti. Bordo-Mavili takım, ligdeki 38 maçta kalesinde 36 gol görerek Medipol Başakşehir ile birlikte bu konudaki en başarılı takım oldu. Karadeniz ekibinin ligde geçen seneki gol yeme ortalaması, maçı başına 0.95 olarak gerçekleşti.Trabzon, bu sezon ilk 7 haftalık bölümde 10 gol yiyerek, Abdullah Avcı ile 1 gol ortalamasının üzerine çıktı. Antalya maçında 5-2 yenilen Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile ilk kez ligde kalesinde bir maçta 5 gol gördü. Fırtına, son 2 sınavında 5 gole daha engel olamadı. Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönerken, Gaziaptep'i 3-2 mağlup etti. Bordo-Mavili ekibin bu sezonki gol yeme ortalaması 1.43'e yükseldi. Son şampiyonda, savunmadaki sıkıntı çözülemedi.Abdullah Avcı, geride kalan maçlarda savunmanın solunda Eren Elmalı ve önünde Trezeguet isminden vazgeçmedi. İki oyuncu geride kalan maçların tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Eren, bu sezon ligde 621 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu oldu.