Abdullah Avcı'dan bazı isimlere ikinci şans

Trabzonspor'da sezon başında geniş bir kadro kurulmuştu. Ancak eski teknik direktör Nenad Bjelica bu kadronun kısıtlı bölümünü kullanma yönünde bir tercih yapmıştı.
Yerine gelen Abdullah Avcı ise farklı bir yöntem izlemeyi düşünüyor. Süper Lig'de zirveye yaklaşmayı, Türkiye Kupası'nda da hedefe varmayı planlayan usta hoca, her oyuncusundan maksimum fayda almak istiyor. Yorucu sezonda herkese ihtiyacı olduğunu belirten Avcı, Bjelica dönemi mağdurlarını geri kazanma peşinde.
Bunların başında da yeni transfer olarak takıma katılan, başta oynamasına rağmen sonra formayı unutan Kourbelis var. Ayrıca Umut Güneş, Umut Bozok, Arif Boşluk, Göktan Gürpüz, Kerem Şen gibi futbolculara da ikinci şans verilecek.
Bu oyuncular da beyaz bir sayfa açmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar.
Yerine gelen Abdullah Avcı ise farklı bir yöntem izlemeyi düşünüyor. Süper Lig'de zirveye yaklaşmayı, Türkiye Kupası'nda da hedefe varmayı planlayan usta hoca, her oyuncusundan maksimum fayda almak istiyor. Yorucu sezonda herkese ihtiyacı olduğunu belirten Avcı, Bjelica dönemi mağdurlarını geri kazanma peşinde.
Bunların başında da yeni transfer olarak takıma katılan, başta oynamasına rağmen sonra formayı unutan Kourbelis var. Ayrıca Umut Güneş, Umut Bozok, Arif Boşluk, Göktan Gürpüz, Kerem Şen gibi futbolculara da ikinci şans verilecek.
Bu oyuncular da beyaz bir sayfa açmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar.