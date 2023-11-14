Abdullah Avcı: "Daha birçok fırsat gelecek"

Trabzonspor'daki ikinci dönemine 4 maçta 10 puanla başlayan Abdullah Avcı, oyuncularına "Daha birçok fırsat gelecek ama biz yeter ki doğruları yapmaya devam edelim. Biz kazandıkça daha da yukarıya çıkacağız" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Daha birçok fırsat gelecek'
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14 Kasım 2023 11:55
Teknik direktörlük koltuğuna oturduğunda 7. sırada olan Trabzonspor'u 4 hafta sonunda 4. sıraya taşıyan Abdullah Avcı, takımı devraldığında lig lideri Fenerbahçe ile aradaki puan farkı 12, ikinci sıradaki Galatasaray ile fark ise 10'du.

Bordo-mavili takım 4 haftalık süreçte 10 puan toplayıp üç basamak birden yükselerek 7. sıradan 4'üncülüğe kadar tırmandı. Tecrübeli çalıştırıcı göreve geldiğinde 12 puan fark olan Fenerbahçe ile fark 9'a inerken, yine Galatasaray ile 10 olan puan farkı da 9'a düştü.

Abdullah Avcı, oyuncularını "Daha birçok fırsat gelecek ama biz yeter ki doğruları yapmaya devam edelim. Biz kazandıkça daha da yukarıya çıkacağız" sözleriyle motive etti.

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