Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, göreve başladığı gün yaptığı açıklamada, "Burası verimli topraklar" diyerek altyapıya önem vereceğini vurgulamıştı.



Altyapıyla yoğun bir iletişim içerisine giren tecrübeli teknik adam, Altyapı Koordinatörü Hamit Cihan ile sürekli iletişim halinde. Avcı'nın yönetime de, "Altyapı ne istiyorsa yapmamız lazım. A takıma ne alınıyorsa altyapıya da alınsın" diye görüş belirttiği öğrenildi.



Altyapıdaki oyuncuların yanı sıra kiralık futbolcuları da takip ettiren Avcı, bu göreve getirdiği antrenör Turgut Kural'dan da altyapı ve kiralık oyuncularla iletişim konusunda bilgi alıyor.



GENÇLERE ŞANS VERMEKTEN KAÇMADI



Bordo-mavili çalıştırıcı, göreve başladıktan kısa bir süre sonra Taha Erdem, Süleyman Cebeci, Emirhan Birinci ve Hakan Yeşil gibi oyuncuları A Takım ile antrenmanlara almış, genç kalecilerden Kağan Moradaoğlu'na da Başakşehir maçında görev vermişti.



Avcı, Trabzonspor'un altyapı idmanlarını yaptığı Özkan Sümer Futbol Akademesi ve Kadir Özcan Tesisleri'ni de sık sık ziyaret ediyor.



