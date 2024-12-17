Abdülkerim'den uzatmada hayati müdahale!

Trabzonspor'un ikinci golünde hata yapan Abdülkerim Bardakcı, uzatma dakikalarında çizgiden top çıkartarak hatasını telafi etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim'den uzatmada hayati müdahale!
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17 Aralık 2024 12:13
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçında bordo-mavililerin attığı ikinci golde büyük bir hata yaptı.

Topun dışarı çıkmasını isteyen Abdülkerim Bardakcı'nın hatasında araya giren Simon Banza, topu aldı ve topu filelere gönderdi. Banza'nın bu golüyle skor 2-2'ye geldi.

Deneyimli stoper, daha sonra ise hatasını telafi etti.

Uzatma anlarında Muslera'yı da geçip kaleye doğru giden topu son bir müdahale ile kesen tecrübeli stoper, bu hamlesiyle belki de galibiyetin gelmesini sağlayan kıvılcımı yaktı.

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