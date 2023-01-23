Abdülkerim Bardakcı'ya milli takım müjdesi

Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı'nın kariyerindeki tırmanış sürüyor. 28 yaşındaki stopere sergilediği etkili futbolun ardından milli takım kapısı da açıldı.



KUNTZ KADROYA DAVET EDECEK



A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, Euro 2024 Elemeleri'nde Mart ayında oynanacak Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna Abdülkerim Bardakcı'yı da alacak.



GALATASARAY'A YAZI GÖNDERDİ



Alman teknik direktör, Çağlar Söyüncü'nün formsuz bir sezon geçirmesi nedeniyle sol stoperde alternatif olarak Abdulkerim Bardakcı'yı düşünüyor.



Kuntz'un Abdülkerim ile ilgili Galatasaray Kulübü'ne yazı gönderdiği öğrenildi. Alman teknik adamın ayrıca oyuncu ile de önümüzdeki günlerde görüşeceği aktarıldı.



Galatasaray ile şu ana kadar 18 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.





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