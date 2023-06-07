Abdülkerim Bardakcı: 'Ali Koç'un sözleri, gururumu incitti'

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük payı olan Abdülkerim Bardakçı, gerilim filmlerini aratmayacak bir transfer öyküsünün kahramanı oldu geçtiğimiz yılın Haziran'ında.
İlk 11'de 3 yerli oyuncu bulundurma kuralını dikkate alırsak, esasında sarı kırmızılı yönetimin bu sezon yaptığı en isabetli transfer bu oldu. Üstelik bu oyuncu ezeli rakiplerin elinden alındı. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ciddi şekilde istiyordu. Hatta sarı lacivertli kulübe transferi bitmek üzereydi. Ama birkaç saat içinde her şey değişti ve Abdülkerim Bardakçı Galatasaraylı oldu. Bakın neler yaşandı...
KONYASPOR İMZA İÇİN ERDEN TİMUR'A 48 SAAT SÜRE VERDİ
Abdülkerim'e ilk talip olan ve anlaşan isim Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'du. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un transferi henüz tamamlanmadığı için 'belki Abdülkerim'i istemez' düşüncesiyle, sözleşme imzalamak için Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den süre istendi. Özgökçen Fenerbahçe ve Beşiktaş da istediği için Timur'a 48 saat süre tanıdı. O sırada Buruk'un, ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle imzayı atamaması ve yönetimde 'ilk transferi hoca gelmeden yapmayalım' görüşünün ağır basması, Abdülkerim transferinin beklemeye alınmasına yol açtı.
MENAJER GİDEMESiN DİYE ARABANIN ÇIKIŞ YOLUNU KAPATTI
G.Saray Abdülkerim transferini dondurunca F.Bahçe devreye girdi ve ilk resmi görüşmeyi yaptı. Bonservis için Fatih Özgökçen ile 3 milyon Euro'ya el sıkışıldı ancak futbolcunun menajeri Uğur Avadan ile bir türlü anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Abdülkerim'le bizzat konuşmak istedi. Koç telefonla görüştüğü oyuncuya "Sen yılda 20 milyon lira eder misin!" sözlerini söyleyince anlaşma sağlanma ihtimali tamamen bitti! Bunu öğrenen Erden Timur tekrar Uğur Avadan'ı görüşmeye çağırdı. Bundan sonrası çok önemli zira Timur, ikinci kez yakaladığı transfer fırsatını kaçırmamak için özel bir plan yaptı!
RANDEVU YERİ ÖZEL SEÇİLDİ
"Menajerle NEF'in ana binasında görüşürsem, anlaşmazlık halinde hemen kapıdan çıkıp gider ve bir daha da ulaşamam. En iyisi Bebek'teki ofise çağırayım, orada görüşme noktası ile dış kapı arasında bayağı bir mesafe var. Anlaşamasak bile fikrini değiştirmemiz için yeterli zamanı kazandıracak bir mesafe" diye düşünen Timur, ne olur ne olmaz diye de kendi aracını, menajer Avadan'ın arkasına park ettirip çıkış yolunu kapattı!
"ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ GURURUMU KIRDI"
Böylelikle Erden Timur-Uğur Avadan görüşmesi başladı. Menajeri kaçırmamak (!) için her türlü önlemi alan Timur, Ali Koç meselesine hiç girmeden ilk görüşmede neden imza atamadıklarını anlatıp, özür diledi. Avadan ise Koç ile Abdülkerim arasında yaşanan süreci detaylarıyla ifade etti. Timur, "Çok büyütmeyin. Yanlış olmuş ama sinirle söylenmiştir" diyerek konuya kayıtsız kalmış gibi davranır ve şöyle der: "Neyse bırakalım bunları, Abdülkerim bize gelmek istiyor mu?"
ASLINDA TRANSFER O ANDA BİTMİŞTİ
Uğur Avadan, Ali Koç ve Erden Timur ile yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyordu o günlerde: "Fenerbahçe'nin tavrından sonra Erden Bey'in yaklaşımı bizi çok etkiledi. Aslında transfer o anda bitmişti."
Menajer Uğur Avadan ile Erden Timur sadece 5 dakika içinde yıllık 17 milyon lira karşılığında anlaşma sağladı. Avadan ile Timur daha sonra Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in yanında bulunan Abdülkerim'i telefonla arayıp görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.
Genç oyuncu, "Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un sözleri gururumu kırdı" sözleriyle ifade etti üzüntüsünü.
"BEŞİKTAŞ'A TOPLU İĞNE BİLE SATAMAZSIN!"
Galatasaray'ın Abdülkerim ile anlaştığı medyaya yansıyınca, Beşiktaş ve Fenerbahçe yöneticileri menajer Uğur Avadan'a telefon yağdırdı. Abdülkerim Bardakçı'nın Galatasaray ile anlaşması kısa sürer ama sonrası sancılı olur. Transferin bittiği medyaya yansıyınca Fenerbahçe ve Beşiktaş, menajer Uğur Avadan'ı telefon yağmuruna tutar. Konyaspor ile zaten anlaşmış olan Fenerbahçe, yıllık teklifini 23 milyon liraya kadar yükseltir. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise, "Abdülkerim'i bize getirmezsen, bundan sonra Beşiktaş'a toplu iğne bile satamazsın" diye tehdit eder. Ama atı alan Üsküdar'ı geçmiştir.
ICARDI TRANSFERİNDE ABDÜLKERİM ETKİSİ
Abdülkerim Bardakçı'nın gelişi, Galatasaray'a şampiyonluğa getiren çok önemli futbolcuların transferinin de önünü açar. Şöyle ki; Erden Timur'la çok iyi anlaşan Abdülkerim'in menajeri Uğur Avadan, sarı kırmızılı yöneticiyi çok önemli bir isimle tanıştırır: George Gardi. Gardi; İcardi, Toreira, Mertens ve Zaniolo transferlerini bitiren menajer.
İlk 11'de 3 yerli oyuncu bulundurma kuralını dikkate alırsak, esasında sarı kırmızılı yönetimin bu sezon yaptığı en isabetli transfer bu oldu. Üstelik bu oyuncu ezeli rakiplerin elinden alındı. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ciddi şekilde istiyordu. Hatta sarı lacivertli kulübe transferi bitmek üzereydi. Ama birkaç saat içinde her şey değişti ve Abdülkerim Bardakçı Galatasaraylı oldu. Bakın neler yaşandı...
KONYASPOR İMZA İÇİN ERDEN TİMUR'A 48 SAAT SÜRE VERDİ
Abdülkerim'e ilk talip olan ve anlaşan isim Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'du. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un transferi henüz tamamlanmadığı için 'belki Abdülkerim'i istemez' düşüncesiyle, sözleşme imzalamak için Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den süre istendi. Özgökçen Fenerbahçe ve Beşiktaş da istediği için Timur'a 48 saat süre tanıdı. O sırada Buruk'un, ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle imzayı atamaması ve yönetimde 'ilk transferi hoca gelmeden yapmayalım' görüşünün ağır basması, Abdülkerim transferinin beklemeye alınmasına yol açtı.
MENAJER GİDEMESiN DİYE ARABANIN ÇIKIŞ YOLUNU KAPATTI
G.Saray Abdülkerim transferini dondurunca F.Bahçe devreye girdi ve ilk resmi görüşmeyi yaptı. Bonservis için Fatih Özgökçen ile 3 milyon Euro'ya el sıkışıldı ancak futbolcunun menajeri Uğur Avadan ile bir türlü anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Abdülkerim'le bizzat konuşmak istedi. Koç telefonla görüştüğü oyuncuya "Sen yılda 20 milyon lira eder misin!" sözlerini söyleyince anlaşma sağlanma ihtimali tamamen bitti! Bunu öğrenen Erden Timur tekrar Uğur Avadan'ı görüşmeye çağırdı. Bundan sonrası çok önemli zira Timur, ikinci kez yakaladığı transfer fırsatını kaçırmamak için özel bir plan yaptı!
RANDEVU YERİ ÖZEL SEÇİLDİ
"Menajerle NEF'in ana binasında görüşürsem, anlaşmazlık halinde hemen kapıdan çıkıp gider ve bir daha da ulaşamam. En iyisi Bebek'teki ofise çağırayım, orada görüşme noktası ile dış kapı arasında bayağı bir mesafe var. Anlaşamasak bile fikrini değiştirmemiz için yeterli zamanı kazandıracak bir mesafe" diye düşünen Timur, ne olur ne olmaz diye de kendi aracını, menajer Avadan'ın arkasına park ettirip çıkış yolunu kapattı!
"ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ GURURUMU KIRDI"
Böylelikle Erden Timur-Uğur Avadan görüşmesi başladı. Menajeri kaçırmamak (!) için her türlü önlemi alan Timur, Ali Koç meselesine hiç girmeden ilk görüşmede neden imza atamadıklarını anlatıp, özür diledi. Avadan ise Koç ile Abdülkerim arasında yaşanan süreci detaylarıyla ifade etti. Timur, "Çok büyütmeyin. Yanlış olmuş ama sinirle söylenmiştir" diyerek konuya kayıtsız kalmış gibi davranır ve şöyle der: "Neyse bırakalım bunları, Abdülkerim bize gelmek istiyor mu?"
ASLINDA TRANSFER O ANDA BİTMİŞTİ
Uğur Avadan, Ali Koç ve Erden Timur ile yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyordu o günlerde: "Fenerbahçe'nin tavrından sonra Erden Bey'in yaklaşımı bizi çok etkiledi. Aslında transfer o anda bitmişti."
Menajer Uğur Avadan ile Erden Timur sadece 5 dakika içinde yıllık 17 milyon lira karşılığında anlaşma sağladı. Avadan ile Timur daha sonra Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in yanında bulunan Abdülkerim'i telefonla arayıp görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.
Genç oyuncu, "Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un sözleri gururumu kırdı" sözleriyle ifade etti üzüntüsünü.
"BEŞİKTAŞ'A TOPLU İĞNE BİLE SATAMAZSIN!"
Galatasaray'ın Abdülkerim ile anlaştığı medyaya yansıyınca, Beşiktaş ve Fenerbahçe yöneticileri menajer Uğur Avadan'a telefon yağdırdı. Abdülkerim Bardakçı'nın Galatasaray ile anlaşması kısa sürer ama sonrası sancılı olur. Transferin bittiği medyaya yansıyınca Fenerbahçe ve Beşiktaş, menajer Uğur Avadan'ı telefon yağmuruna tutar. Konyaspor ile zaten anlaşmış olan Fenerbahçe, yıllık teklifini 23 milyon liraya kadar yükseltir. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise, "Abdülkerim'i bize getirmezsen, bundan sonra Beşiktaş'a toplu iğne bile satamazsın" diye tehdit eder. Ama atı alan Üsküdar'ı geçmiştir.
ICARDI TRANSFERİNDE ABDÜLKERİM ETKİSİ
Abdülkerim Bardakçı'nın gelişi, Galatasaray'a şampiyonluğa getiren çok önemli futbolcuların transferinin de önünü açar. Şöyle ki; Erden Timur'la çok iyi anlaşan Abdülkerim'in menajeri Uğur Avadan, sarı kırmızılı yöneticiyi çok önemli bir isimle tanıştırır: George Gardi. Gardi; İcardi, Toreira, Mertens ve Zaniolo transferlerini bitiren menajer.
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