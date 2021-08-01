Abdou Harroui'den Galatasaray'a mesaj!

Galatasaray'ın gündemindeki Abdou Harroui'den sürpriz bir beğeni geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Abdou Harroui'den Galatasaray'a mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2021 22:06
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Abdou Harroui sürpriz bir hamlede bulundu.

Bonservisi Hollanda takımlarından Sparta Rotterdam'da olan 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray için sürpriz bir beğeni gönderdi.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu, sosyal medyada Berkan Kutlu'nun paylaşımını beğenerek, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Bu gelişmenin ardından Galatasaraylı taraftarlar, Sparta Rotterdam ile bir yıl daha sözleşmesi olan orta saha oyuncusuna 'Come to Galatasaray' mesajları gönderdi.






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.