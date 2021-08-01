Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Abdou Harroui sürpriz bir hamlede bulundu.Bonservisi Hollanda takımlarından Sparta Rotterdam'da olan 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray için sürpriz bir beğeni gönderdi.Fas asıllı Hollandalı futbolcu, sosyal medyada Berkan Kutlu'nun paylaşımını beğenerek, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.Bu gelişmenin ardından Galatasaraylı taraftarlar, Sparta Rotterdam ile bir yıl daha sözleşmesi olan orta saha oyuncusuna 'Come to Galatasaray' mesajları gönderdi.