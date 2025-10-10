10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

ABB Fomget, Galatasaray GAİN'i konuk edecek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, 5. hafta maçında Galatasaray Gain'i konuk edecek.

calendar 10 Ekim 2025 13:26 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 13:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABB Fomget, Galatasaray GAİN'i konuk edecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, 5. hafta maçında cumartesi günü Galatasaray Gain'i konuk edecek.

Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Tuğba Üçüncü'nün yöneteceği karşılaşmada Sevda Çayan ve Aminenur Yıldırım yardımcı hakem olarak görev yapacak.


Başkent ekibi, ligin ilk haftasında evinde Trabzonspor'u 2-1, 2. haftada Amed Sportif Faaliyetler'i deplasmanda 3-0, 3. haftada da sahasında Antalyaspor'u 6-0 yenerek sezona galibiyetle başlamıştı.

TFF tarafından ligde 4. hafta, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın takvim planlaması, hazırlık süreci ve milli maç programı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.