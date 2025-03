UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanına konuk oldu. A Milli Takım, Puskas Arena'daki maçı 3-0'lık skorla kazandı.A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.Macaristan karşısında sahasındaki ilk maçı da 3-1'lik skorla kazanan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi. Milliler, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek.UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.İtalyan teknik adam, ikisi zorunlu 3 değişikliğe gitti ve sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan, cezalı Orkun Kökçü ile Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi.Vincenzo Montella takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.Milli takımda Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Atakan Karazor, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül, Emre Mor ve Rayyan Baniya yedekler arasında yer aldı.Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Rayyan Baniya ilk kez maç kadrosuna da girdi.Yedekler arasında yer alan Baniya, Macaristan mücadelesinde şans verilmesi halinde ilk kez A Milli Takım forması da giyecek.Baniya 2023 yılında Türkiye'nin Letonya ve Macaristan ile oynadığı maçlar öncesinde de sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine aday kadroya davet edilmiş ancak maç kadrolarında yer alamamıştı.A Milli Takım'ın Macaristan ile Budapeşte'de oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile takip etti.Macar taraftarlardan, karşılaşma öncesindeki seremonide Türk Milli marşı okunurken ıslık sesleri yükseldi.Puskas Arena'da İstiklal Marşı boyunca ıslık sesleri devam etti.A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.Ay-yıldızlı taraftarlar, 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskas Arena'da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.Karşılaşma Macaristan'ın oynadığı 1001. resmi maç olarak kayıtlara geçti.UFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Türkiye'nin deplasmanda Macaristan'a konuk olduğu karşılaşmanın 9'uncu dakikasında futbolcular oruçlarını açtı.Mücadelenin 9. dakikasında orta alanda yaşanan bir pozisyonun ardından Alman hakem Felix Zwayer, futbolcuların oruçlarını açması için oyunu durdurdu. Hakem Zwayer'in düdüğünün ardından yedek kulübesinin önüne gelen milli futbolcular, hurma ve suyla oruçlarını açtı. Kısa aranın ardından oyun devam etti.Uğurcan Çakır, mücadelenin 27. dakikasında önemli bir kurtarışa imza attı. Bu dakikada Varga, ceza sahasında Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Varga'nın aşırtma vuruşunda Uğurcan harika bir kurtarışla topa sahip oldu.Macaristan, karşılaşmanın 30. dakikasında gole yaklaştı. Ev sahibi Macaristan, karşılaşmanın bu dakikasında İsmail Yüksek'in Szoboszlai'yi çekmesi sonrası kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Szoboszlai'nin vuruşunda top üst direğe çarparak dışarıya gitti.A Milli Takım, karşılaşmanın 35. dakikasında etkili oldu. Sağ çaprazda topla buluşan Arda Güler'in yerden şutu az farkla yandan dışarıya gitti.A Milli Takım, karşılaşmanın 36. dakikasında Fiola'nın İsmail Yüksek'i düşürmesi sonrası penaltı kazandı.Ay-yıldızlı ekipte penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, 37. dakikada yaptığı vuruşla takımımızı 1-0 öne geçirdi.A Milli Takım, karşılaşmanın 39. dakikasında Arda Güler ile öne geçti. Bu dakikada hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza yayından sağ kanattan bulunan Oğuz Aydın'a yerden pasını verdi. Oğuz Aydın, bekletmeden ceza sahasına yerden çevirdi. Arda Güler, sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.A Milli Takım, Macaristan karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ikinci yarıya hamleyle başladı. Milli takımda sarı kartı bulunan İsmail Yüksek yerini Salih Özcan'a bıraktı.Uğurcan Çakır, karşılaşmanın 57. dakikasında yine kritik bir kurtarışa imza attı. Bu dakikada Kerkez, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken top sonrası ceza sahasının sağında Bolla gelişine şutunu çekti. Kaleci Uğurcan harika bir kurtarış yaptı.A Milli Takım'da Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu, 64. dakikada oyundan çıktı. Bu dakikada İrfan Can Kahveci ve Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.A Milli Takım, 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile 3-0'ı buldu. Hücuma destek veren Abdülkerim, kafayla topu ağlara gönderdi.A Milli Takım, Macaristan maçından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.27. dakikada Orban'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Gazdag'ın ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.31. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.35. dakikada gelişen atakta Arda Güler'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden vuruşunda top, kamle direğinin yanından az farkla auta gitti.36. dakikada A Milli Takım penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun pasına hareketlenen İsmail Yüksek, Fiola'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Felix Zwayer, beyaz noktayı gösterdi.Milliler, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.53. dakikada sol kanattan ay-yıldızlı takımın kullandığı kornerde Macaristan savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasının dışında önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'da kaldı.57. dakikada sol kanattan Kerkez'in yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazında topa gelişine vuran Nego'nun şutundanda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.Ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.Puskas ArenaFelix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz (Almanya): Dibusz, Fiola (Dk. 46 Nego), Orban, Marton Dardai (Dk. 61 Szalai), Bolla, Bence Dardai (Dk. 46 Nikitscher), Vecsei (Dk. 74 Csoboth), Kerkez, Szoboszlai, Gazdag (Dk. 60 Toth), VargaUğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 46 Salih Özcan), Oğuz Aydın (Dk. 71 Deniz Gül), Arda Güler (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Kenan Yıldız (Dk. 82 Yusuf Akçiçek), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 64 Barış Alper Yılmaz)Dk. 37 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Dk. 39 Arda Güler, Dk. 90 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)Dk. 21 Fiola, Dk. 52 Marton Dardai, Dk. 59 Orban, Dk. 72 Varga (Macaristan), Dk. 30 İsmail Yüksek, Dk. 43 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 72 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)