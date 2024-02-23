A Milli Takım, İtalya'ya kaybetti!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım, İtalya'ya kaybetti!
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23 Şubat 2024 00:19
Son güncelleme 23 Şubat 2024 00:41
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İtalya'ya 87-80 mağlup oldu.

Gruptaki diğer mücadelede ise İzlanda, sahasında Macaristan'ı 70-65 yendi.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.

Salon: Vitrifrigo Arena

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Gatis Salins (Letonya), Carsten Straube (Almanya)

İtalya: Ricci 11, Tonut 12, Melli 17, Procida 7, Spissu 12, Pajola 5, Petrucelli 2, Polonara 9, Flaccadori, Mannion 10, Tessitori 2

Türkiye: Kenan Sipahi 11, Buğrahan Tuncer 3, Ercan Osmani 4, Tarık Biberoviç 27, Sertaç Şanlı 10, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 14, Yiğitcan Saybir 7, Sadık Emir Kabaca 1, Berk Uğurlu, Okben Ulubay 1, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 24-24

Devre: 50-39

3. Periyot: 68-56

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