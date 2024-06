Vincenzo Montella'nın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi Luciano Spalletti'nin ekibi İtalya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 0-0 berabere kaldı.Bologna'nın iç saha maçlarını oynadığı Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.Temposuz geçen maçta iki takım da rakip kaleyi zorlayan ataklar yapamazken İtalya maçı 2 isabetli şutla, Türkiye ise 2 isabetli şutla tamamladı.A Milli Takım EURO 2024 öncesi oynayacağı son hazırlık maçında 10 Haziran Pazartesi günü Varşova'da Polonya ile karşı karşıya gelirken, İtalya 9 Haziran Pazar günü evinde Bosna-Hersek ile karşılaşacak.Hazırlık maçında İtalya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanan son hazırlık karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.Avusturya maçının başlangıç kadrosunda yer alan Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine İtalya karşısında Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de sahaya çıktı.Kaan Ayhan, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız ise Avusturya maçından sonra İtalya karşısında da ilk 11'de şans buldu.Milli takımın yedek kulübesinde de Mert Günok, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Cenk Tosun, Cenk Özkacar, İrfan Can Kahveci, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun görev bekledi.UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan Real Madrid ile Borussia Dortmund'un kadrolarında bulunan ve A Milli Takım kampına İtalya'da katılan Arda Güler ile Salih Özcan maç kadrosunda yer almadı.Arda ve Salih, ay-yıldızlı ekibin İtalya ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.Ferdi Kadıoğlu ve Yunus Akgün de tedbir amacıyla kadroya alınmadı.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya karşısında forvette Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.Avusturya karşılaşmasının ikinci yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olan Barış, İtalya maçında ise ay-yıldızlı ekip adına en uçta görev alan ismi oldu.İtalya ile Türkiye arasında oynanan karşılaşma öncesinde iki ülkenin federasyon yetkilileri resmi yemekte bir araya geldi.Yemeğe İtalya delegasyonunu temsilen Başkan Gabriele Gravina ve asbaşkanlar ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticiler katıldı.Türk taraftarlar, İtalya deplasmanında A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı.Renato Dall'Ara Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Türk taraftarlar, milli takımı destekledi.Ağırlıklı olarak Bologna'ya yakın kentler Venedik, Modena ve Milano'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar, karşılaşmayı statta takip etti.Maçın 39. dakikasında Mateo Retegui ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Ozan Kabak, bir süre yerde kaldı ve ayağa kalkamadı.Büyük bir acı çektiği görülen Ozan Kabak oyun alanını sedye ile terk ederken, Ozan'ın yerine oyuna Merih Demiral dahil oldu.Ozan Kabak oyundan alınırken İtalyan taraftarlar ve futbolcular tarafından alkışla destek gördü.İtalya maçının ilk yarısında sakatlanan Ozan Kabak muayene ve tetkikleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.Maçın 45+2. dakikasında İtalya gole yaklaştı. Lorenzo Pellegrini'nin sağ kanattan kullandığı kornerde kafayı vuran Bryan Cristante, direğe takıldı.Maçın 65. dakikasında sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu kullandığı köşe vuruşunda arka direkte gelişine sol ayağıyla vuruşunu yapan Merih Demiral, kaleci Vicario'yu geçemedi. Vicario, topu iki hamlede kontrol etti.Beşiktaş'ta forma giyen Semih Kılıçsoy, maçın 82. dakikasında Galatasaray'ın futbolcusu Barış Alper'in yerine oyuna girdi. Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'ın formasını ilk kez giymiş oldu.19. dakikada İtalya'nın ceza sahası önünden kazandığı serbest vuruşta, topun başına Pellegrini geçti. Pellegrini'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.24. dakikada milli takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde Kaan Ayhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.45+4. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Pellegrini'nin sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Cristante'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.52. dakikada gelişen İtalya atağında Dimarco'nun sol kanattan ön direğe yerden gönderdiği topa Retegui gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.63. dakikada milli takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde, ön direğe gelen topu Kaan Ayhan kafayla arka direğe aşırdı. Merih Demiral'ın şutunda yere de çarpan topu kaleci Vicario çıkardı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.90+3. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Sol kanatta Cambiaso'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Raspadori'nin vuruşunda, köşeye giden topu kaleci Altay Bayındır kontrol etti.Renato Dall'AraSebastian Gishamer, Andreas Heidenreich, Santino Schreiner (Avusturya)Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (Dk. 85 Calafiori), Cristante, Jorginho (Dk. 62 Fagioli), Orsolini (Dk. 46 Cambiaso), Pellegrini (Dk. 68 Frattesi), Chiesa (Dk. 46 Zaccagni), Retegui (Dk. 68 Raspadori)Altay Bayındır, Zeki Çelik (Dk. 66 Cenk Özkacar), Ozan Kabak (Dk. 42 Merih Demiral), Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan (Dk. 67 Berat Özdemir), Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı (Dk. 55 Orkun Kökçü), Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Semih Kılıçsoy)Dk. 29 Orsolini, Dk. 90+1 Mancini (İtalya)