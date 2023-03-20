A Milli Takım'dan Bayern Münih'e

TFF, A Milli Takım'ın teknik heyetinde kaleci antrenörü olarak yer alan Michael Rechner'in Bayern Münih'te göreve başlaması nedeniyle Milli Takım'daki mesaisine devam etmeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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A Milli Takım'dan Bayern Münih'e
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20 Mart 2023 19:27
EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başlayan A Milli Takım'da bir ayrılık yaşandı.

TFF, milli takımda kaleci antrenörü olarak çalışan Michael Rechner'in Bayern Münih'te göreve başlaması nedeniyle Milli Takım'daki mesaisine devam edemeyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"A Milli Takımımızın teknik heyetinde yaklaşık 1,5 yıldır kaleci antrenörü olarak çalışmakta olan Michael Rechner'in Almanya'nın Bayern Münih kulübünde kısa süre önce başladığı yeni görevi nedeniyle, bundan böyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki mesaisine devam edemeyeceğini üzülerek belirtmek isteriz.

A Milli Takımımız için yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı Rechner'e içtenlikle teşekkür eder, kariyerindeki başarılarının devamını dileriz.

Rechner'in görevini, mart ayı kampından başlayarak kendisiyle daha önce de A Millî Takım'da çalışmış olan Emrah Karakovan üstlenecektir."





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