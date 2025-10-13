Tarih Maç Organizasyon Sonuç 12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1 15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0 18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3 21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1 22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0 26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1 04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0 10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1 18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1 22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3 26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2 02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2 06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1 06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0 09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1 11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0 14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4 16.11.2024 Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi 0-0 19.11.2024 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-1 20.03.2025 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi 3-1 23.03.2025 Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-3 07.06.2025 ABD-Türkiye Özel 1-2 10.06.2025 Meksika-Türkiye Özel 1-0 04.09.2025 Gürcistan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-3 07.09.2025 Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Elemeleri 0-6 11.10.2025 Bulgaristan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 1-6

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında salı günü Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 645'inci müsabakaya çıkacak.Türkiye, 102 yıllık tarihinde 357'si resmi, 287'si özel toplam 644 maç oynayıp 1'i hükmen 253 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.Ay-yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 277'si Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 887 gol attı, kalesinde 923 gol gördü.Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 644 müsabakanın 558'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 644 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 27'nci sınavını Gürcistan karşısında verecek.İtalyan teknik adam yönetiminde 19'u resmi, 7'si özel 26 maça çıkan milliler, 14 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 45 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 38 gol gördü.