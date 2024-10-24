A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da düzenlenecek.



Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre millilerin hazırlık kampı, 28 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek.



Kampta şu sporcular yer alacak:



Azra Betül Kılaç, Ada Akınç, Beray Derin Okut, Zeynep Nur Koçak, Burcu Anuşoğlu, Alara Kuchkin, Bengisu Tanas, Betül Duman, Ece Eraşcı, Elif Naz Taşköprü, Irmak Gerez, Safiye Çağdaş, Sema Nur Güven, Tan Nisan Göksal, Ayşe Koçak, Azra Nur Şenyuva, Berfin Büyükdağ, Betül Tayğar, Dilara Lökbaş, Elis Savaş, Iana Bozbei, Melis Arslan, Mukaddes Buylucu, Rabia Valeria Kaya, Sidre Deniz Hacıosmanoğlu, Sidre Özer ve Şeydanur Zoroğlu.



Öte yandan Rusya ile yapılan iş birliği çerçevesinde 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Rus Milli Takımı ile antrenmanlar ve hazırlık maçı yapılacak.



Hazırlık maçı cuma günü 19.20'de Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanacak.



